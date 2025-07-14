İsrail Ordusu Süveyda'daki Çatışmalara Müdahale Etti

İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Araplar arasında çatışmalara sahne olan Suriye'nin güneyindeki Süveyda ili bölgesinde tankları hedef aldığı görüntüleri paylaşarak " Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdit oluşturulmasına izin vermeyeceği" açıklamasını yaptı.

İsrail ordu sözcülüğü, gün içinde Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda iline doğru ilerleyen tankları hedef aldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin görüntüyü paylaşan İsrail ordusu, söz konusu tankları Süveyda'ya ulaşmalarını önlemek için hedef aldığını belirtti.

Suriye'nin güneyinde "bir askeri varlığın İsrail'e tehdit doğurabileceğini" savunan ordu sözcülüğü, " Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdidin oluşmasına izin vermeyeceklerini ve buna karşı harekete geçeceklerini" ileri sürdü.

İsrail ordusu ayrıca "bölgedeki gelişmeleri izlediğini" kaydetti.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker ölmüş, 9 asker rehin alınmıştı.