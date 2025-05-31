İsrail Ordusu Suriye'yi Hava Saldırısına Tuttu

İsrail Ordusu Suriye'yi Hava Saldırısına Tuttu
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İsrail Ordusu Suriye'yi Hava Saldırısına Tuttu
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İsrail ordusu, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi. Saldırının Filistin'deki katliamlarla ilişkili olduğu ve uluslararası toplum için tehdit oluşturan silahların hedef alındığı ifade edildi.

- İsrail ordusu Suriye'yi vurdu

TEL AVİV - İsrail ordusu, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Filistin'de katliamlarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki silah depolarına İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırılarda "uluslararası toplumun ve İsrail'in denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan" gemisavar füzeleri ile hava savunma sistemlerine ait bazı bileşenlerin hedef alındığı ifade edilerek, "IDF, İsrail devletine ve sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye yönelik birçok saldırı gerçekleştiren İsrail, saldırıların eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve İsrail'in güvenliği için gerekli olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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