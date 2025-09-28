İsrail Ordusu Suriye'nin Sayda Köyüne Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Sayda köyüne baskın düzenlediği ve yardım dağıtma bahanesiyle köy halkı ile zorla anket yapmaya çalıştığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail ordusuna ait 15 araçtan oluşan bir askeri birliğin, Kuneytra'nın Sayda köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail askerlerinin yardım dağıtımı bahanesiyle köy halkına zorla anket yaptırmaya çalıştığı ancak köy halkının bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardım kabul etmediği aktarıldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.