İsrail Ordusu Suriye'nin Kuneytra İlinde İlerliyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında El Rezaniye ve Seyda El Hanut köylerine girerek askeri kontrol noktaları kurdu. İsrail, bölgedeki işgalini genişletme çabalarını sürdürüyor.

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail ordusu, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalında ilerliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ilindeki El Rezaniye ve Seyda El Hanut köylerine girdi.

Habere göre, İsrail ordusu, dört askeri araçla El Rezaniye ve Seyda El Hanut köyleri arasında askeri bir kontrol noktası kurdu.

Ayrıca İsrail güçlerine ait bir birlik, Kuneytra'nın kuzey kırsalında Hadr ile Trence beldeleri arasındaki yola doğru ilerleme kaydetti.

Birkaç askeri araç ve üç tanktan oluşan bir başka İsrail askeri konvoyu da El Samedaniye ve El Şarkiyye köyleri istikametine doğru ilerledi.

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail ordusu, Kuneytra ili kırsalında işgalini genişletiyor.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak, ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
