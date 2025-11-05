Haberler

İsrail Ordusu Suriye'nin Kuneytra Bölgesinde Kontrol Noktası Kurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalında 'yol kontrol noktası' kurarak bölgeye girdi. İsrail güçleri, yerel halka kimlik kontrolleri yapıyor ve askeri varlıklarını artırıyor.

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail ordusu, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalında "yol kontrol noktası" kurarak, ihlallerini sürdürüyor.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra'nın Cübata el-Haşeb beldesine girdi.

Beldede İsrail güçlerine ait 2 tank ve 4 askeri araçtan oluşan birlik, Ayn el Beyda köyüne bağlanan yoldaki taş ocakları girişinde, "kontrol noktası" kurdu.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri, bölge sakinlerine yönelik kimlik kontrolleri yapıyor.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı, ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
