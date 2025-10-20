İsrail Ordusu Suriye'nin Kuneytra Bölgesinde Baskınlar Düzenledi

Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında bazı köylere baskın düzenleyerek yol kontrol noktaları kurdu ve arama-tarama operasyonları gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, İsrail'in bölgede tarım arazilerini tahrip ettiğini bildirdi.

Suriye'nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalında bazı köylere baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bazı köylerde yol kontrol noktası kurduğu, bazı köylerde ise arama-tarama yaptığı bildirildi.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın kırsalında Acarf, Doğu Samdaniyye, Cıbata Haşab ile Ofaniye köylerinde baskınlar düzenledi.

İsrail ordusunun Acarf ve Doğu Samdaniyye köylerinde yol kontrol noktası kurduğu, Cıbata Haşab ile Ofaniye köylerinde de arama-tarama yaptığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Hadar ile Cıbata Haşab–Ofaniye hattında onlarca dönümlük orman ve tarım arazisini iş makineleriyle tahrip ettiğini aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
