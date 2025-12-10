Haberler

İsrail ordusu, Suriye'de bir kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera iline bağlı Al-Arida köyüne gece yarısı baskın düzenleyerek bir kişiyi alıkoydu. Suriye devlet televizyonu, baskın sırasında evlerde arama yapıldığını ve köy sakinlerinden Muhammed el-Kuveyder'in alıkonulduğunu bildirdi.

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'in üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
