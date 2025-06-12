İsrail Ordusu Suriye'nin Beyt Cin Kasabasına Baskın Düzenledi

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İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin kasabasına düzenlediği baskında 'Hamas' bağlantılı bazı kişilerin alıkonulduğu iddia edildi. Suriye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalına bağlı Beyt Cin kasabasına düzenlediği baskında bazı kişileri alıkoyduğu öne sürüldü.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, ordu birlikleri Suriye'nin güneyinde sınırın yaklaşık 10 kilometre derinliğindeki Şam kırsalına bağlı Beyt Cin kasabasına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskında "Hamas" bağlantılı olduğu iddiasıyla bazı kişileri alıkoyduğu öne sürüldü. Haberde, alıkonulan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi ya da başka detay yer almadı.

Suriye tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasından sonra İsrail, Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 1974'te Suriye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek silahsızlandırılmış bölgede kara işgalini genişletmeye başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki işgalin "süresiz devam edeceğini" savunmuştu.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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