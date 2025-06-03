İsrail Ordusu, Suriye'den İlk Roket Atışını İddia Etti

İsrail Ordusu, Suriye'den İlk Roket Atışını İddia Etti
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İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'den roket atıldığını öne sürdü. Golan Tepeleri'ne düşen roketlerin ardından uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye topraklarına yönelik atışlar yapıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'den ilk kez roket atıldığını öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepelerinde yer alan Hispin ve Ramat Magşimim adlı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği duyuruldu.

Suriye'den atıldığı iddia edilen iki roketin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğü bildirildi.

Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun Suriye'ye topçu atışlarına başladığını öne sürdü.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve son saldırıları

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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