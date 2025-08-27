İsrail Ordusu Suriye'deki Beyt Cin Köyü'nde Çiftçileri Tehdit Ediyor

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında bulunan Beyt Cin köyü çevresindeki tarım arazilerine girmesi nedeniyle bölge halkı, mahsullerini hasat edemiyor ve baskı altında yaşıyor.

Şam'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan köyün sakinleri, İsrail ordusunun kontrol noktaları kurması, sivilleri alıkoyması ve çiftçilerin arazilerine erişimini engellemesi nedeniyle geçim kaynaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güneyindeki Şam'ın 20 kilometre uzağındaki hakim tepelere konuşlanan İsrail ordusu, sivillerin hayatlarını ve geçim kaynaklarını tehdit ediyor.

Beyt Cin'de yaşayan 36 yaşındaki Muhammed el Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şam'ın 20 kilometre uzağındayız. Biz arazilerimizde hiçbir şekilde incir ve üzümlerimizi hasat edemiyoruz çünkü İsrail ilerliyor, kontrol noktaları kuruyor ve insanları alıkoyuyor. Köyümüzden son günlerde 6 kişiyi alıkoydular." diye konuştu.

Ahmed, İsrail ordusunun zaman zaman tarım alanlarına ateş açtığını söyledi.

İsrail ordusunun 2 gün önce Batılverd Tepesi'ne geldiğini, sivillere ve ziraatla uğraşanlara silahla ateş açtığını anlatan Ahmed, "İnsanlar sadece arazilerine gidip çalışmak, hasat etmek istiyorlardı." dedi.

Ahmed, dün İsrail ordusunun yeniden bölgeye girdiğini aktararak, "Birleşmiş Milletler (BM) unsurları köyümüze geldi, bize bu arazilere İsrail'in girmeyeceğini söyledi. Ancak İsrail ilerlemeye devam ediyor. Siviller arazilerine giremiyor, İsrail saldırıyor, alıkoyuyor, ateş açıyor." ifadelerini kullandı.

?"Topraklarımızı ekemiyoruz"

İsrail ordusunun Beyt Cin çevresinde gün boyu varlık gösterdiğini anlatan Ahmed, "İsrail ordusu köyümüze geldiğinde Cüratülloz ve Cebel Şeyh tepelerine konuşlanıyor, akşama kadar kalıyor. İnsanları çevrelerinden uzaklaştırıyorlar. köyümüze yakın olan arazilerimize dahi gidemiyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusunun daha önce Suriye ordusuna ait askeri karargahları ve eski rejime ait araçları tahrip ettiğini hatırlatan Ahmed, "İsrail ordusu şimdi de arazilerimizi tahrip ediyor, köylüler ektiklerini biçemiyor, çobanlar hayvanlarını otlatamıyor. Akşam saatlerinde hiç yaklaşamıyoruz. Çevredeki evlerde yaşayan insanlar gündüz gelip akşam çıkıyor çünkü İsrail vahşice saldırıyor." diye konuştu.

Ahmed, arazilerini sulamak zorunda olduklarını ama yaklaşamadıklarını söyledi.

Hukuksuz yere alıkonulanların durumunun belli olmasını istediklerini dile getiren Ahmed, yetkililerden güvenli bir şekilde yaşamak ve topraklarını ekmek için konuya müdahil olmalarını talep ettiklerini belirtti.

"Hayvanlarımızı öldürüyorlar"

Beyt Cin'de ziraatla uğraşan 52 yaşındaki Yusuf Deban da her sabah arazilerine gittiklerinde ilk karşılaştıkları şeyin İsrail ordusu olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun arazilerine gitmelerine izin vermediğini ve işlerini durduğunu kaydeden Deban, "Her şeyimizi kaybettik. Hayvanlarımızı öldürüyorlar. Ne zaman hayvanlarımızı otlatmaya çalışsak engelliyorlar. Ne zaman su içmek için hayvanlar bir araya gelse ateş açıyorlar Şam'ın 20 kilometre uzağındayız. BM'den bizi, arazilerimizi ve hayvanlarımızı korumasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.