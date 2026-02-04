İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalında 3 sivili alıkoydu

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayetinin kırsalında 3 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberine göre, Suriye sınırını ihlal ederek ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalına giren İsrail güçleri, okuldan dönen 9. sınıf öğrencisi bir çocuğu Esbah ile Kudne köyleri arasındaki yol üzerinde alıkoydu.

İsrail askerlerinin 9. sınıf öğrencisini yaklaşık bir saat sonra serbest bıraktığı aktarıldı.

Aynı bölgedeki Tel el-Ahmar yakınlarında hayvan otlatan iki genç daha gözaltına alındı.

İsrail askerleri 2 Şubat'ta da Kuneytra'nın kuzey kırsalına girmiş burada kontrol noktası kurarak geçenleri durdurmuş ve hayvan otlatan iki genci alıkoymuştu.

El-İhbariyye'nin 30 Ocak tarihli haberine göre ise İsrail'e ait uçakların, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Kuneytra ve Dera kırsalları başta olmak üzere Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve kara ihlallerini neredeyse günlük olarak sürdürdüğü, sivil vatandaşları gözaltına aldığı, kontrol noktaları kurduğu ve tarım arazilerine zarar verdiği belirtiliyor.