Haberler

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalında 3 sivili alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Kuneytra'nın kırsalında okuldan dönen bir öğrenciyi alıkoyduğu, ardından serbest bıraktığı belirtildi. Ayrıca bölgede hayvan otlatan iki genç de gözaltına alındı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayetinin kırsalında 3 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberine göre, Suriye sınırını ihlal ederek ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalına giren İsrail güçleri, okuldan dönen 9. sınıf öğrencisi bir çocuğu Esbah ile Kudne köyleri arasındaki yol üzerinde alıkoydu.

İsrail askerlerinin 9. sınıf öğrencisini yaklaşık bir saat sonra serbest bıraktığı aktarıldı.

Aynı bölgedeki Tel el-Ahmar yakınlarında hayvan otlatan iki genç daha gözaltına alındı.

İsrail askerleri 2 Şubat'ta da Kuneytra'nın kuzey kırsalına girmiş burada kontrol noktası kurarak geçenleri durdurmuş ve hayvan otlatan iki genci alıkoymuştu.

El-İhbariyye'nin 30 Ocak tarihli haberine göre ise İsrail'e ait uçakların, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Kuneytra ve Dera kırsalları başta olmak üzere Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve kara ihlallerini neredeyse günlük olarak sürdürdüğü, sivil vatandaşları gözaltına aldığı, kontrol noktaları kurduğu ve tarım arazilerine zarar verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"