İsrail Ordusu Suriye'de Kontrol Noktası Kurdu

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Ruveyhine köyüne girerek kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait üç askeri araç Ruveyhine köyüne girerek giden yol üzerinde geçici kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusuna ait üç araçtan oluşan bir başka birliğin ise Bureyka köyüne girerek köy merkezindeki Kab­bas kavşağında kısa süreli geçici bir kontrol noktası oluşturduğu ve daha sonra bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu dün de Kuneytra'nın kuzeyindeki Samedaniye köyüne ilerlemiş, bölgede durmaksızın Tel Krum Cebba istikametine devam etmişti.

Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.