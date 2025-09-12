İsrail Ordusu, Suriye'de İran Kudüs Gücü'ne Bağlı Unsurları Yakalandı

İsrail ordusu, son aylarda Suriye topraklarında düzenledikleri "operasyonlarda" İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir grup "Kudüs Gücü" unsurunu yakaladığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Suriye topraklarında yürütülen bir dizi özel operasyon kapsamında İran'ın Kudüs Gücü'ne bağlı unsurlar yakalandı ve sorgulanmak üzere ( İsrail'e) nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu kişilerin "Kudüs Gücü'ne bağlı 840 birimi tarafından İsrail'e karşı operasyonlar düzenlemek üzere yönlendirildiği" iddia edilen açıklamada, söz konusu birim bünyesinde faaliyet gösteren Zidan et-Tavil ve Muhammed el-Kiryan'ın mart ve nisan aylarında Suriye topraklarında yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "yakalanan kişilerle yapılan soruşturmalarda bazılarının kim adına çalıştıklarını bilmediklerinin ortaya çıktığı, 840 Birimi için yapılan personel alımlarında çoğu kez gerçek amaçların gizlendiği ve bunun mali rüşvet yoluyla gerçekleştirildiği" iddiasına yer verildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 2024'te devrilmesinden hemen önce tüm İran askeri yapılanmalarının Suriye'den çekildiği iddia edilmişti.