İsrail Ordusu Suriye'de Hava İndirme Operasyonu Düzenledi

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İsrail ordusu, Suriye'nin Şam yakınlarındaki Yafur bölgesine hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun amacı henüz bilinmiyor; ayrıca İsrail güçleri Suriye'nin güneyinde devriye çalışmaları yaptı.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre güneyindeki Yafur bölgesine hava indirme operasyonu düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait helikopterler, saat 03.00 sıralarında Yafur bölgesinde hava indirme operasyonu gerçekleştirdi.

Yafur'da kısa süre kalıp ayrılan İsrail timinin geliş nedeni henüz bilinmiyor.

İsrail askeri güçleri, Suriye'nin batısındaki Lübnan sınırında yer alan Rakle bölgesine de ilk kez girerek operasyon düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera'nın Saysun köyüne 6 askeri araçla girerek devriye yaptı.

Operasyonun ardından İsrail güçleri, bölgeden geri çekildi.

İsrail, daha önce de Suriye'nin farklı bölgelerinde benzer hava indirme operasyonları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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