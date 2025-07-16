İsrail Ordusu Suriye'de Çatışmaya Hazırlanıyor

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İsrail ordusu, Suriye'de birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlandığını bildirdi. Ordunun Dürzi geçişlerini izlediği ve İsrail ile Suriye yönetimi arasında iletişimin sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Suriye'de "birkaç gün sürecek bir çatışmaya" hazırlandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, ordu, Suriye'de birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlanıyor.

Ordunun İsrail'den Suriye'ye yüzlerce Dürzi'nin geçmesini beklemediğine dikkati çekilen haberde, Alexandroni Tugayı'nın Suriye'ye giren Dürzileri takip ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail ile Suriye yönetimi arasında mesaj alışverişinin ise devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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