İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdü

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan sadece 100-120 civarında hastanın kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hastanede kuvözde tutulan bebeklerin çıkarılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için ise hastanede sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti.

Berş, Al Jazeera televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, İsrail askerlerinin gece boyunca Şifa Hastanesi'nden çıkmaları için kendileri ile görüşmeler yaptığını anlattı.

"Manzara dehşet vericiydi"

İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hasta ve yerinden edilmiş Filistinlilerden, saat 09.00'dan itibaren beyaz bayraklar eşliğinde elleri havada hastaneden dışarı çıkmalarını istediğini aktaran Berş, "Yerinden edilmiş vatandaşların yanı sıra hasta ve yaralıların çıkış için toplandıkları manzara dehşet vericiydi. Aralarında elleri veya ayakları kesilmiş çocuklar vardı, babalarının kucağında taşınan çocuklar vardı." diye konuştu.

Hastaneden çıkmak için tanklar arasından açılan bir koridordan geçtiklerini aktaran Berş, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni boşaltma sürecinde BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin desteğine izin vermediğini söyledi.

Sabah saatlerinde kendileriyle iletişime geçen BM yetkililerinin, yürüyemeyecek durumundaki hastalara destek verebileceklerini söylediklerini aktaran Berş, dolayısıyla Şifa Hastanesi'nde ameliyatlı veya yürüyemeyecek durumundaki hastaları BM'den yardım gelinceye kadar bekletmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Güneyde Ürdün, Katar ve Türkiye'nin kuracağı sahra hastaneleri bekleniyor

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin kısıtlandığını vurgulayan Berş, "Güneyde ise hala hizmet veren hastaneler var. Gazze'nin güneyinde hizmet vermek üzere Ürdün, Katar ve Türkiye'nin kuracağı sahra hastaneleri bekleniyor." dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebeklerden birinin daha dün hayatını kaybettiğini belirten Berş, Şifa Hastanesi'nin yerleşkesinde oluşturulan Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilen son cenazenin de bu bebeğe ait olduğunu dile getirdi.

Berş, Şifa Hastanesi'ndeki yerinden edilmiş Filistinlilerin tümünün yürüyerek hastaneden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sedye ve tekerlekli sandalyelerdeki hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını dile getiren Berş, insanların, yol boyunca binaların tepelerine yerleştirilen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabileceği korkusu yaşadığını anlattı.

Hastaneden Gazze'nin güneyine doğru yürüdüklerini aktaran Berş, yanlarındaki hasta ve yaralıların duydukları acının etkisiyle bağırarak yardım istediğini ancak destek verecek kimse bulunamadığını vurguladı.

Şifa Hastanesi'ndeki durumun çok kötü olduğunun altını çizen Berş, askerlerin sürekli hastane içinde dolaştığını ve binaların tepelerinde keskin nişancıların konuşlandığını belirtti.

Berş, ayrıca İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin binalarına da ciddi şekilde zarar verdiğini kaydetti.