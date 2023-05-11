İsrail ordusu, salı gününden bu yana Gazze'de 150'den fazla noktayı vurduğunu açıkladı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 150'den fazla noktayı hedef aldığını açıklarken, İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey isminin öldürülmesinin ardından sabah saatlerinde Gazze'den İsrail'e havan mermileri atıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde Gazze çevresindeki Kissufim, Kerem Şalom ve diğer beldelerde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den yaklaşık 10 havan mermisi atıldığı, bunlardan en az ikisinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail medyasına göre ise sabah saatlerinde atılan havan mermilerinden ikisi Eshkol beldesine düştü ancak hafif hasara yol açtı.

İsrail ordusu ayrıca, salı sabaha karşı başladığı saldırılarda Gazze Şeridi'nde 158 noktayı vurduğunu açıkladı. Bugüne kadar Gazze'den İsrail'e de 507 roket ve havan mermisi atıldığı aktarılan ordu açıklamasında, bunlardan 368'inin İsrail tarafına ulaştığı 110'unun Gazze içine düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusuna ait hava savunma sistemlerinin yüzde 95 isabet oranıyla 154 roketi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.