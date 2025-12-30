Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yine saldırılar düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde çeşitli hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. En az 418 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması uyarınca kontrolünde kalan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine, hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail topçu araçları Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini yoğun bir şekilde bombalarken, aynı zamanda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgeden rastgele ateş açıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, ordunun kontrolündeki bölgelerde bulunan Beyt Lahiya kasabasına hava saldırıları düzenlerken, bombardımanın amacının bölgede önceki saldırılarda hasar gören altyapıyı tamamen yok etmek olduğu ifade edildi.

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve tamamen kontrolü altında tuttuğu Refah kentinin batısına da hava ve topçu bombardımanında bulundu.

Saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi 1141 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
