İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları hastaneye götürüldü.
İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesini bombaladı.
Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, öldürülen Filistinlilerin naaşlarının Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesine nakledildiğini aktardı.
İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel