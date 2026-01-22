Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları hastaneye götürüldü.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesini bombaladı.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, öldürülen Filistinlilerin naaşlarının Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesine nakledildiğini aktardı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
