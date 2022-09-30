İsrail ordusu Rus vatandaşlığına sahip İsrailli askerlerin Rusya'ya uçmasını yasakladı Güncel Haberler İsrail ordusu, Rusya-İsrail çifte vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya'ya uçmalarını yasakladı, bu ülkede bulunanların da acilen İsrail'e dönmelerini emretti. İsrail ordusu, Rusya- İsrail çifte vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya'ya uçmalarını yasakladı, bu ülkede bulunanların da acilen İsrail'e dönmelerini emretti. İsrail Yayın Kuruluşunun haberine göre, İsrail ordusu, aynı zamanda Rus vatandaşlığına sahip askerlerine Rusya'dan derhal dönmeleri talimatı verdi. Ordu, Rus vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya ordusunda askere alınmamaları için de bu ülkeye uçmalarını yasakladı. Dışişleri Bakanlığının da çifte vatandaşlığa sahip İsraillileri Rus ordusuna katılmamaları konusunda uyardığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir İsrail Rusya Güncel Haberler

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