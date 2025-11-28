Haberler

İsrail Ordusu Refah'ta 9 Filistinliyi Öldürdüğünü İddia Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir tünelde bulunan 9 Filistinlinin infaz edildiğini öne sürdü. Operasyonlar sırasında en az 30 Filistinlinin de öldürüldüğü belirtildi. Hamas'tan ise konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki bir tünelde bulunan 9 Filistinliyi öldürdüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Nahal ve Golani Tugaylarına bağlı muharebe birliklerinin Refah'ın doğusundaki bölgede "operasyonlarını" sürdürdüğü kaydedildi.

Bu operasyonlar sırasında bir tünelde 9 Filistinlinin bulunduğu ve infaz edildikleri öne sürüldü.

Açıklamada, şu ana kadar bölgedeki tünellerden kaçmaya çalışan en az 30 Filistinlinin infaz edildiği ileri sürüldü.

Hamas'tan ise İsrail'in iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişinin değerlendirildiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

