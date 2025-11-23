İsrail Ordusu Refah'ta 11 Filistinliyi Öldürdü, 6'sını Esir Aldı

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde mahsur kalan 17 Filistinliden 11'ini öldürdüğünü ve 6'sını esir aldığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Refah'taki Filistinlilerin tünellerden çıktıkları öne sürüldü.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Refah'taki tünellerden çıktığı savunulan 17 Filistinliden 11'inin öldürüldüğünü ve 6'sının esir alınarak sorgu için İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (Şabak) transfer edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin çıkışına arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.