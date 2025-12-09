Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun Ramallah'taki Amari Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaralandı. Bölgedeki gerginlik devam ederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsrail askerlerinin saldırılarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Ramallah'taki Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölge sakinleri arasında yaşanan gerginlikte İsrail askerleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Amari Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerleri tarafından ayağından yaralanan Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail askerleri tarafından açılan ateşte 13 yaşındaki Filistinli çocuğun da yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Haberler.com
