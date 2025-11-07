Haberler

İsrail Ordusu Ramallah'ta Filistinli Bir Kişiyi Yaralayıp Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliye ateş açarak yaraladı ve sonrasında gözaltına aldı. Askerlerin bölgede bariyerler kurarak dükkanlarda arama yapması ve başka bir kasabada da müdahale etmesi dikkat çekti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 1 Filistinliyi ateş açarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin Silvad beldesine baskın düzenledi. Kasabanın çeşitli noktalarına bariyerler kuran askerler, Filistinlilere ait dükkanlarda arama yaptı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bir araca ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

İlk yardım ekiplerinin yaralıya müdahale etmesine izin vermeyen askerler, Filistinliyi gözaltına aldı.

Yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Nablus kentinin güneyindeki Beyta kasabasına giren İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçleri, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralı olduğuna dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar


