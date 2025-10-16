İsrail Ordusu Ramallah'ta Filistinli Ailenin Evinin Yıkımına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinli bir ailenin evini yıktı.

AA muhabirine konuşan El-Muğir beldesi Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, İsrail ordusunun iş makineleri eşliğinde Ramallah kentine bağlı Muğir beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusunun beldedeki Vecih Ebu Alya'ya ait evi yıktığını aktaran Ebu Alya, İsrail makamlarının 3 gün önce söz konusu evin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararını ilettiğini belirtti.

Tel Aviv yönetiminin son zamanlarda aynı gerekçeyle Muğir beldesinde Filistinlilere ait 3 evi yıktığını dile getiren Ebu Alya, İsrail'in aynı bölgede Filistinlilere ait 70'ten fazla evi yıkmakla tehdit ettiğini aktardı.

Ebu Alya, İsrail'in bu yıkımlarla Filistin halkını toplu halde cezalandırdığını, bölgede işgal alanını genişletmek için halkı zorla yerinden ettiğini vurguladı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.