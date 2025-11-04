Haberler

İsrail Ordusu Ramallah'ta Bir Filistinliyi Yaraladı ve Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirdiği baskın sırasında bir Filistinli genci yaraladığı ve sonrasında gözaltına aldığı bildirildi. Baskınlar sonrası bölgeye takviye güçlerin gönderildiği belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin hükümetine bağlı Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusuna ait özel bir askeri birim, Ramallah kent merkezine baskın düzenledi. Baskının ardından bölgeye takviye güçlerin gönderildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin bir Filistinli genci gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı ve sonrasında da gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlinin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi.

Öte yandan, AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun Filistinlilere karşı gaz bombası kullandığını ifade etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarını başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar büyük ölçüde arttı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
