İsrail ordusu, araçlı saldırı şüphesiyle Ramallah'ı kuşattı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Revabi kenti yakınındaki şüpheli bir araçla saldırı girişimi nedeniyle Ramallah kentini kuşatarak girişleri kapattı. Askeri kordon oluşturuldu ve kontrol noktaları kuruldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Revabi kenti yakınlarında şüpheli bir araçla saldırı girişimi olduğuna dair ilk bilgilerin ardından, güvenlik gerekçesiyle Ramallah kentini kuşattı ve kente girişleri kapattı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah çevresinde askeri kordon oluşturdu, kontrol noktaları kurdu ve arama faaliyetleri başlattı.

Haberde, Revabi'ye bitişik Ateret Yahudi Yerleşim Birimi yakınlarında şüpheli bir araçla çarpma olayının yaşandığının iddia edildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ateret Yahudi Yerleşim Birimi yakınlarında şüpheli bir araçla çarpma saldırısının meydana geldiği öne sürüldü.

Ordu, güvenlik güçlerinin olayın koşullarını araştırdığını bildirdi.

İsrail ordu radyosuna göre, olayda bir kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, İsrail makamlarının olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
