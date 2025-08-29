İsrail Ordusu, Öldürülen İsrailli Eşinin Cenazesini Gazze'den Getirdi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te öldürülen 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait cenazenin Gazze Şeridi'nde bulunduğunu duyurdu. Diğer cenazenin kimliği ise henüz belirlenmedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te öldürülen bir İsrailli esirin cenazesinin Gazze Şeridi'nde bulunarak ülkesine getirildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin bir bölgesinde 2 kişinin cenazesinin bulunduğu belirtildi.

Cenazelerden birinin 7 Ekim 2023'te öldürülen 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait olduğu kaydedildi.

Diğer cenazenin kimliğinin henüz belirlenmediği, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
