İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca bir Filistinli kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca, yine Han Yunus'taki Batn es-Semin bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kadının, tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 'Sarı Hat' bölgesinde askeri güçlere doğrudan tehdit oluşturacak şekilde yaklaşan 4 silahlı kişinin tespit edildiği, harekete geçen hava kuvvetlerinin, söz konusu tehdidi ortadan kaldırmak için 3 kişiyi ortadan kaldırdığı ve dördüncü kişiyi de etkisiz hale gelirdiği" öne sürüldü.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, bölgedeki faaliyetleri hakkında istihbarat toplamak için kullanıldığı iddia edilen silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini öne sürdü.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"ın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken, çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

