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İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı

İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2 bin 229 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ayrıca Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

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