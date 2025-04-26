İsrail Ordusu'nun Gazze'ye Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 17 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılar sonucu yıkılan evlerin enkazı altında daha fazla kişinin bulunduğuna dair endişeler var.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.
Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.