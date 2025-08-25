İsrail Ordusu'nun Gazze'ye Saldırıları: 59 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gün boyunca düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci 59 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus kentlerinin yanı sıra, orta kesimdeki mülteci kamplarında ve kuzey bölgelerinde sivilleri, gazetecileri, sağlık personelini, evleri ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesine saldıran İsrail ordusunun, hastanenin acil servis binasını vurması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda ölenlerin 5'inin gazeteci, 4'ünün sağlık çalışanı ve birisinin sivil savunma görevlisi kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından hastanedeki sağlık faaliyetlerinin durduğunu, çok sayıda yaralının tedavisinin yapılamadığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti. Gazze şehrinin Yermuk bölgesinde ise 1 Filistinli kadın insansız hava aracının saldırısıyla yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeybatısında Kerame Hastanesi yakınlarında bir eve düzenlenen hava saldırısında baba ve üç çocuğunun da aralarında bulunduğu 6 kişi öldü.

Gazze şehir merkezindeki bir binaya saldıran İsrail güçlerinin saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Rimal Mahallesi'nde de topçu saldırısında 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin kuzeyindeki Zerka bölgesinde, güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde ve Cibaliya en-Nezle'de bulunan binalara bubi tuzaklı robotlarla şiddetli saldırılar düzenledi.

Orta Gazze'deki Nuseyrat Kampı'nda Kudeyh ailesinden 5 kişi İsrail saldırısında hayatını kaybederken, aynı bölgede bir evin bahçesinde de 1 Filistinli öldürüldü.

Han Yunus'un doğusundaki "Kisufim" geçidi yakınlarında 1'i çocuk 5 kişi de İsrail saldırısında yaşamını yitirirken, Selahaddin Caddesi yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateşte 2 Filistinli hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.

Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına İsrail'in açtığı ateş sonucu gazeteci Hasan Duhan ve bir kişinin daha öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda bulunan ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktasından yiyecek almaya giden 4 Filistinli de saldırılarda öldürüldü.

Han Yunus'un kentinin farklı noktalarındaki topçu saldırılarında ise 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Matar Camisi yakınındaki saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.