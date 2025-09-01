İsrail Ordusu'nun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 43 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli kesimlerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 43 kişi yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti başta olmak üzere orta ve güney bölgelerinde sivillerin evlerini ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

İsrail ordusu işgal planı kapsamında saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinin batısında Şatii Mülteci Kampı çevresindeki bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hamile bir kadın ile 2 çocuk hayatını kaybetti.

Şatii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir evi vurdu, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Nafak Caddesi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı bir ev vuruldu. Saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca kentin orta kesiminde Sahabe Hastanesi çevresinde bir binayı bombaladı. Bombardımanda karı-koca ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik aile yok oldu.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin Ebu İskender kavşağı yakınlarında Filistinli sivillerin toplandığı alan İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Gazze kentinde evleri havaya uçurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerini ve ayakta kalan yapıları patlatmaya devam ediyor.

Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de İsrail savaş uçakları tarafından şiddetli şekilde bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine de saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan hava saldırısında anne-baba ve bir kız çocuğundan oluşan 3 kişilik aile katledildi.

Ayrıca hastane çevresindeki bir çadır İHA ile vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerden birinin dünkü saldırıda aldığı yara sonucu öldüğü belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyini de vuruyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli 1 kadın yaşamını kaybetti.

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde de yardım bekleyen 2 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze kentinin güneyindeki Sabra semtinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 genç hayatını kaybederken, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okulun yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen İHA saldırısında 4 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Nasr Caddesi'nde, yerinden edilen kişilerin barındığı bir çadırı hedef aldığı bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah'ın doğusunda yerinden edilenlerin barındığı El-Mezrea Okulunda bir grup Filistinlinin hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.