Haberler

İsrail Ordusu'nun Gazze'deki Saldırıları: Günde 18 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hayatını Kaybediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 2 yıldır süren saldırılarında her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmektedir. Saldırılarda evler, camiler ve altyapı hedef alınıyor, binlerce kişi evsiz kalmaktadır.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden, İsrail ordusunun, 2 yıl sürdürdüğü soykırımdaki günlük saldırılarındaki kayıplarla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi. Saldırılarda her gün 367 konut yıkılırken, 394 aile evsiz kaldı, iki günde bir 3 cami yıkıldı.

Her 3 günde bir, yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir merkezin hedef alındığı ve her gün bir merkezi su kuyusunun tahrip edildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in her gün 7 kilometre elektrik, 959 metre su ve 959 metre kanalizasyon şebekesine zarar verdiği ayrıca Gazze Şeridi'nde günde 4 kilometre yolun tahrip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.