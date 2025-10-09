İsrail Ordusu'nun Gazze'deki Saldırıları: Günde 18 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hayatını Kaybediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden, İsrail ordusunun, 2 yıl sürdürdüğü soykırımdaki günlük saldırılarındaki kayıplarla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi. Saldırılarda her gün 367 konut yıkılırken, 394 aile evsiz kaldı, iki günde bir 3 cami yıkıldı.

Her 3 günde bir, yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir merkezin hedef alındığı ve her gün bir merkezi su kuyusunun tahrip edildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in her gün 7 kilometre elektrik, 959 metre su ve 959 metre kanalizasyon şebekesine zarar verdiği ayrıca Gazze Şeridi'nde günde 4 kilometre yolun tahrip edildiği kaydedildi.