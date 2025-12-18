Haberler

İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu bir sivil hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli sivil yaşamını yitirdi. Ekim ayındaki ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'de yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resim haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup vatandaşa ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu ateş sonucu Filistinli bir sivilin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, ekim ayında sağlanan ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'de yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgali dışındaki bölgelerden havaya açılan ateşten bir askerin isabet alarak hafif yaralandığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
