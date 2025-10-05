İsrail Ordusu'nun Açtığı Ateşle 8 Filistinli İşçi Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim ve kuzeyindeki Kalkilya kentlerinde, 8 Filistinli işçinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, geçimlerini sağlamak amacıyla İsrail'in çalışmaları için ruhsat verdiği bölgelere geçmeye çalışan Filistinli işçilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Filistin Kızılayından konuya dair yapılan açıklamada sağlık ekiplerinin, Beytüllahim'in doğusundaki Dar Salah köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 7 Filistinli işçiye müdahale ettiği aktarıldı.

Açıklamada Kalkilya kentinde de İsrail'in inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında bir Filistinli işçinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralandığı kaydedildi.

Filistin Genel İşçi Sendikası verilerine göre, İsrail ordusu 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı soykırımdan bu yana 38 Filistinli işçiyi öldürdü.

İşçilerin bir kısmı doğrudan ateş açılması, bir kısmı gözaltı sürecinde, bir kısmı da çalıştıkları atölyelere yapılan baskınlar sırasında öldürüldü.