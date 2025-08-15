İsrail Ordusu Nebatiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürekli saldırılarının sürdüğünü gösteriyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resim ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Ali et-Tahir ormanlık alanlarına yönelik şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde başka detay verilmedi.

İsrail ordusundan da henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü

Belediye bu sokağı resmen unuttu! Vatandaş isyanda, kokudan geçilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.