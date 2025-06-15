İsrail Ordusu'ndan Sığınaklara Girilmesi Çağrısı

İsrail ordusu, ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaparak İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.