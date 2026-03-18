İsrail ordusundan, Lübnan'ın güneyindeki Akabiye beldesinde bir binaya saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde bir bina için saldırı ve tahliye tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin de güneyinde bulunan el-Akabiye beldesinde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Akabiye'de haritada işaretlenen binada ve bitişiğindeki yapılarda bulunanlara bölgeden en az 300 metre uzaklaşma çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, binanın Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ederek, bölge sakinlerinden Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme talebinde bulundu.