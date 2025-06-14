İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a İHA Saldırısı: 3 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesine İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İsrail, 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'deki Beyt Lif beldesine İHA saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan sınırındaki Beyt Lif'e iki füzeyle düzenlenen saldırıda 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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