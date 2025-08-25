İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

Bir aracın hedef alındığı İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine 22 Ağustos'ta da İsrail tarafından İHA saldırısı düzenlenmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.