İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir motosikleti hedef alarak 1 kişinin ölümüne yol açtı. Bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek, Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Sur kenti semaları ile çevre beldeler ve Litani Nehri üzerinde yoğun bir şekilde uçtu.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Ayn Baal ve el-Bazuriye beldeleri arasındaki yolda bir motosikleti hedef aldı. Saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail, engellilerin eğitim aldığı okulu vurdu

Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinin Ebu Tavil Mahallesinde de İsrail ordusu, engellilerin eğitim aldığı bir okula ait binayı havaya uçurdu.

Ayrıca, İsrail insansız hava araçları Nebatiye'nin çeşitli beldeleri üzerinde yoğun bir şekilde uçmayı sürdürdü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

