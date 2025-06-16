İsrail Ordusu'ndan İran Füzeleri için Sığınak Çağrısı

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İsrail ordusu, İran'dan gelen füze saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerde sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu. Güvenlik önlemleri artırılırken, açık alanlarda hareketin kısıtlanması gerektiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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