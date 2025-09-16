Haberler

İsrail Ordusu'ndan Hudeyde Limanı'na Saldırı Tehdidi

İsrail Ordusu, Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyeceğini belirterek, limanda bulunanların bölgeyi boşaltmasını istedi. Ordunun sözcüsü, İran destekli Husilerin limanı askeri amaçlarla kullandığını öne sürdü.

İsrail ordusu, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulundu.

Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

"İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, söz konusunu limanda bulunanları ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.

İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hudeyde Liman'na hava saldırıları düzenlemişti.

