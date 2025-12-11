Haberler

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planını hazırladığı bildirildi

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda yıl sonuna kadar Lübnan'a geniş çaplı saldırılar planladığı bildirildi. ABD'nin de bu konuda bilgilendirildiği iddia ediliyor.

İsrail ordusunun, yıl sonuna kadar Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'a düzenlenmesi muhtemel geniş çaplı saldırılar için planı hazırladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılar için hazırlık yapıyor.

Hizbullah'ın taahhüt edildiği gibi 2025 sonuna kadar silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'a düzenlenecek muhtemel saldırılar için Hizbullah hedeflerine yönelik hazırlanan geniş çaplı saldırı planının, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı, İstihbarat ve Operasyon müdürlüklerinin katılımıyla üst düzey yetkililer tarafından hazırlandığı aktarıldı.

Saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının katılımıyla ülkede ve Akdeniz'de kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Habere göre, İsrailli üst düzey bir güvenlik kaynağı, ABD'nin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'a günlerce sürecek çatışmalara yol açabilecek saldırıların düzenleneceği konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

ABD'nin İsrail'in tehdidini Lübnan hükümetine ilettiği, ancak Lübnan tarafının "bunun karmaşık bir süreç olduğu" ve "hedeflere ulaşmak için ek süreye ihtiyaç duydukları" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere ülkeye yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta yaptığı toplantıda silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik plan hazırlanması için orduya yıl sonuna kadar süre tanımıştı.

İsrail ve Lübnan, 3 Aralık'ta ateşkes görüşmelerine karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı almış, Nakura'daki toplantının "olumlu" geçtiğini bildirmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise 5 Aralık'taki açıklamasında, hükümetin bir yıldır süren ateşkese rağmen İsrail saldırılarını durduramadığını belirterek silahlarını teslim etmeyeceklerini yinelemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
