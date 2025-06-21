İsrail Ordusu'ndan Hizbullah'a Hava Saldırısı: Altyapı Noktası Vuruldu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nakura bölgesinde Hizbullah'a ait askeri altyapıyı hedef aldığını duyurdu. İsrail Deniz Kuvvetleri'nin istihbarat çalışmalarının sonucu olarak belirlenen nokta, sivillere yönelik saldırı hazırlıkları yapmakla suçlanıyor. Saldırının, yapılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirildiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde Hizbullah'a bağlı "Rıdvan Gücü"ne ait bir "askeri altyapı" noktasının, gece saatlerinde İsrail donanmasına ait bir savaş gemisi tarafından hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan altyapı noktasının, İsrail Deniz Kuvvetleri ve Kuzey Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu belirlendiği, bu istihbaratın bir kısmının birkaç hafta önce sorgulanan bir Hizbullah mensubundan elde edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail donanması tarafından bombalanan askeri altyapı noktasının Hizbullah'ın "Rıdvan Gücü" tarafından İsrailli sivillere yönelik saldırıları ilerletmek amacıyla kullanıldığı iddia edilirken, bu faaliyetlerin İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlali olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'de bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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