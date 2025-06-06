İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Bayram Bombardımanı: 41 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Bayram Bombardımanı: 41 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Kurban Bayramı sabahı Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi hedef alan hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi, Gazze’deki yaşam şartları ise 'felaket düzeyine' ulaştı.

İsrail ordusu, Kurban Bayramı sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Görgü tanıkları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, kentin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdi.

Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi ve Ketibe bölgeleri ile Refah'ın doğusundaki mahalleler topçu atışlarına maruz kaldı.

İsrail bombardımanı ve topçu atışları nedeniyle Han Yunus'un güneyinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Hastane kaynaklarına göre, Han Yunus'taki Saraya Cezaevi yakınlarında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Ömer Raid Ahmed el-Kutati hayatını kaybetti.

Ayrıca, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan Ömer Amir el-Medhun da yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyinde bazı binaları havaya uçurduğunu kaydetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi İsrail'in kara saldırılarının hedefi olurken Cibaliya'nın merkezi de yoğun hava saldırılarına maruz kaldı.

Arife gününde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Bayram namazı enkazlar üzerinde kılındı

Gazze Şeridi'nde bu Kurban Bayramı'na da soykırımın gölgesinde girildi.

Soykırım ve açlığa maruz kalarak yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yıkılmış evlerinin enkazı üzerinde bayram namazlarını eda etti.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki yaşam şartları "felaket düzeyine" ulaşmış durumda.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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