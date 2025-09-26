İsrail Ordusu'ndan Gazze için Saldırı Uyarısı

İsrail ordusu, Gazze kenti sahili ve kentin batısındaki Rimal Mahallesi için saldırı uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentindeki bazı noktalar için saldırı öncesi tahliye uyarısı yayımladı.

Adraee, Gazze Limanı ve kentinin batısındaki Rimal Mahallesindeki bir binaya saldırı düzenleyeceklerini belirterek, Filistinlilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yaptı.

İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'ye sık sık saldırılar düzenliyor.