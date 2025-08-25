İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Saldırıya İtiraf: En Az 15 Ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde 4'ü gazeteci, 1'i sivil arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Ordudan, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne bu sabah düzenlenen 2 ayrı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen, açıklamada İsrail ordusunun "gazetecileri hedef almadığı" iddia edildi.

Saldırıdan dolayı "üzüntü duyulduğu" ifade edilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenlemişti.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.