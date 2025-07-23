İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Çatışmalarla İlgili Açıklama
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmalarda 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında bir müfreze komutanı ve bir siber operasyon subayı bulunuyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda biri müfreze komutanı 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir müfreze komutanı ile istihkam birliğinde görevli 1 askerin patlayıcı madde saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çıkan çatışmada da Golani Tugayı'na bağlı 1 siber operasyon subayının ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı subayın hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel